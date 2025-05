Veja o que muda no trânsito das avenidas Três Corações e Mário Covas a partir desta terça (6/5)

O trecho da Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações será interditado a partir desta terça-feira (6/5). O motivo da interdição, que vai até a semana que vem, no dia 15, é para começar a pavimentação da pista central do viaduto que está sendo construído no local.

VEJA MAIS

Uma das interdições será na Três Corações, na pista lateral do viaduto, no sentido saída da Cidade Nova, em Ananindeua. Já a outra será na Mário Covas, na pista lateral do viaduto, em direção à Rodovia BR- 316. A medida é necessária para garantir a segurança de pedestres, condutores de veículos e trabalhadores envolvidos no projeto.

Alternativas

Motoristas que estiverem na Avenida Três Corações, no sentido saída da Cidade Nova, e quiserem acessar a Avenida Mário Covas devem seguir na contramão na própria Três Corações.

Já quem estiver na Avenida Mário Covas, sentido BR-316, e quiser acessar a Avenida Três Corações ou continuar na Mário Covas até a BR-316, deve seguir pela contramão na Mário Covas, passando por baixo do viaduto. Sinaleiros da obra estarão no local orientando condutores e pedestres durante os serviços de pavimentação.

O viaduto da Mário Covas com a Independência, que já alcançou 85% de conclusão, terá 350 metros de comprimento, 7 metros de largura e 5,50 metros de altura, possibilitando aos condutores que estiverem na Avenida Três Corações o acesso pelo elevado em direção à BR-316.

A previsão é de entrega da obra ainda neste mês de maio. Outros dois viadutos já foram entregues pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento Metropolitano (NGTM). Um fica na Avenida Independência com a BR-316, e o outro na BR-316 com a entrada para a Alça Viária, agilizando o tráfego na principal via de entrada e saída de Belém.