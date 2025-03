Obras para a COP 30 alteram trânsito em diversos pontos da Grande Belém; veja os locais

Com diversas obras na Grande Belém, o trânsito é alterado em diversos trechos. Entre as obras estão as construções de viadutos ao longo da rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, e até a “Nova Doca”, no Umarizal, centro da capital paraense. Os serviços fazem parte das obras em preparação da cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em novembro de deste ano.

Veja os pontos com alterações

"Nova Doca"

Desde esta segunda-feira (3), o trânsito na Rua Belém, no início da via, a partir da avenida Pedro Álvares Cabral, passou a contar com mudanças das 6h às 13h devido ao avanço das obras do Parque Linear na avenida Visconde de Souza Franco (Doca). A interdição temporária é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem transita pela região, que vai receber a instalação da estrutura metálica da quadra 2 do canal.

O secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral, ressaltou que essa medida é essencial para a segurança durante a execução da obra e explicou que, além da interdição, o apoio da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e do Departamento de Trânsito (Detran) será crucial para orientar o tráfego local. A Avenida Pedro Álvares Cabral manterá o fluxo livre para quem precisar acessar a Avenida Visconde de Souza Franco em direção à Avenida Marechal Hermes. A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) recomenda que motoristas utilizem rotas alternativas.

Mário Covas com Três Corações

Além disso, em Ananindeua, as obras de construção do viaduto no cruzamento das avenidas Mário Covas e Três Corações, na Região Metropolitana de Belém, também provocaram mudanças no tráfego. A mudança começou a partir de 26 de fevereiro, motoristas que seguem da rodovia BR-316 para a Avenida Independência precisarão acessar a avenida Três Corações para fazer o retorno à Mário Covas.

Já os condutores que trafegam pela Mário Covas, no sentido Independência-BR, ou pela Três Corações, no sentido Jaderlândia-Cidade Nova, deverão fazer o retorno próximo a um supermercado. As alterações devem seguir até o dia 30 de maio, com o apoio de sinalizadores no local para guiar motoristas e pedestres.

Mário Covas com Independência

Em outra frente de obra, a Mário Covas, no cruzamento com a avenida Independência, também passou por mudanças a partir de 11 de fevereiro. As alterações, que devem durar até 90 dias, são necessárias para dar continuidade à construção do viaduto e garantir a segurança de trabalhadores, motoristas, pedestres e ciclistas. Durante esse período, motoristas que trafegam pela avenida Independência, no sentido Ananindeua, não poderão mais virar à direita na Mário Covas.

Neste caso, os condutores devem seguir pela estrada do Benjamin ou acessar a Avenida Hélio Gueiros. Já os motoristas que trafegam pela Mário Covas podem acessar a Rua dos Comerciários ou a Avenida Hélio Gueiros para chegar à Independência. A construção do viaduto está 60% concluída, e a entrega está prevista para o primeiro semestre deste ano.

Rua Avertano Rocha

A rua Avertano Rocha, localizada na área comercial de Belém, teve o tráfego alterado desde o dia 28 de janeiro. A medida, planejada pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), busca melhorar a circulação de veículos na região e minimizar os impactos causados pelas obras do canal da avenida Almirante Tamandaré, que atualmente opera com apenas uma faixa liberada.

A mudança oferecerá uma nova alternativa para motoristas que vêm da travessa 16 de Novembro. Antes, esses condutores precisavam acessar a avenida Almirante Tamandaré para alcançar vias adjacentes. Com a alteração, poderão utilizar a rua Avertano Rocha como rota direta, evitando a necessidade de passar pela Tamandaré, o que deve reduzir significativamente o fluxo de veículos nessa área crítica.