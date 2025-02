Obras de hotel ao lado da Estação das Docas, em Belém, chegam a 35%; veja fotos

Uma das obras que fazem parte das ações estruturantes para a COP 30 e promete fortalecer o turismo em Belém, o Hotel Vila Galé, atingiu 35% das obras concluídas. O empreendimento é de um grupo português, que terá licença para atuar por 30 anos na área do Porto Futuro II, localizado em frente ao Rio Guamá, próximo a Estação das Docas.

A construção do hotel faz parte de um projeto de reestruturação da região portuária de Belém, que busca transformar áreas históricas em espaços contemporâneos e funcionais. Curioso para ver como a obra está? Veja fotos!

Ampliação de leitos para COP 30

Além da construção de novos hotéis, o Governo do Pará atua em conjunto com o governo Federal para ampliar a oferta de leitos de todas as categorias.

Veja o tipo de hospedagem que Belém oferecerá durante a COP 30

Navios cruzeiros como hotéis flutuantes;

Hotel Tivoli - antigo prédio da Receita Federal - (176 quartos)

Hotel Marriot (165 quartos)

17 escolas serão usadas como alternativa de hospedagem no padrão hostels;

Aluguel de temporada e parceria com plataformas de hospedagens;

Tendas climatizadas;

Vilas militares;

Espaços para comunidades indígenas;

Construções modulares de alto padrão; que serão transformadas em centro administrativo depois da COP 30.