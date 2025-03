Trânsito será alterado na segunda-feira (3) para avanço das obras da Nova Doca

A partir da próxima segunda-feira (3), o trânsito no início da Rua Belém, a partir da Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, será alterado das 6h às 13h devido ao avanço das obras do Parque Linear na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca). A interdição temporária visa garantir a segurança dos trabalhadores e de quem transita pela área, que vai receber a instalação da estrutura metálica da quadra 2 do canal.

O secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral, destacou que a medida é essencial para a segurança durante o andamento da obra. Ele ainda explicou que, além da interdição, o apoio da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e do Departamento de Trânsito (Detran) será fundamental para orientar o tráfego no local. A Avenida Pedro Álvares Cabral continuará com fluxo livre para quem precisar acessar a Avenida Visconde de Souza Franco em direção à Avenida Marechal Hermes, e a Seop recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas.

A obra da Nova Doca já tem 63% dos serviços concluídos e segue com o trabalho de fundação, lançamento e concretagem das peças metálicas, além da cravação das estacas de sustentação da estrutura do canal. A construção do Parque Linear é uma das etapas fundamentais para a preparação de Belém para a COP 30, evento que ocorrerá em novembro deste ano.

O projeto inclui 1,2 quilômetro de canal, com drenagem, paisagismo, urbanização, passarelas e a substituição das comportas para controle da maré, evitando inundações. A obra também prevê a pavimentação de mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco e a instalação de novos sistemas de drenagem, rede de esgoto e água potável, além de uma ciclovia e um sistema de energia limpa.