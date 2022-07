Ananindeua promove Julho Amarelo para prevenção de hepatites virais

Instituída no Brasil em 2019, a campanha “Julho Amarelo” reforça as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Em Ananindeua, na Grande Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove nesta quinta-feira (14), uma ação referente ao movimento nacional, na praça Parque das Águas, no bairro de Águas Lindas.

A ação acontecerá das 8h às 12h, com palestras sobre as Hepatites, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C; distribuição de preservativos, avaliação nutricional, atendimento médico e um super aulão de fitdance para a população de Ananindeua.

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

SERVIÇO

Data: 14/07/2022

Horário: 8h às 12h

Local: Praça Parque das Águas

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº 838, no bairro Águas Lindas.