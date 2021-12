Ananindeua inicia pré-matrícula digital 2022 nesta segunda (20)

As inscrições da pré-matrícula digital 2022 para a educação infantil no Município de Ananindeua começam nesta segunda-feira (20). O prazo para os estudantes providenciarem a pré-matrícula irá vigorar até o dia 30 deste mês de dezembro, e as vagas ofertadas são destinadas a crianças de 6 meses a 5 anos, para creches e pré-escola.

"Para novos alunos, as matrículas serão realizadas em duas etapas: a primeira é fazer o cadastro pelo site da Prefeitura de Ananindeua (https://ananindeua.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/), que estará disponível somente no período de inscrição, e a segunda será a validação da documentação na escola que escolheu", repassa a Prefeitura.

No caso dos alunos que desejam estudar em 2022 no Ensino Fundamental (1º ao 9º anos) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o calendário será diferente. As matrículas serão realizadas do dia 4 a 14 de janeiro de 2022. As vagas do Ensino Fundamental são destinadas a candidatos a partir dos 6 anos, e a do EJA, a partir dos 15 anos - se a pessoa estiver com a distorção série/idade. A primeira fase da pré-matrícula deverá ser feita, obrigatoriamente, no site que será disponibilizado.

Confirmação

A gestão municipal orienta que, após realizar o cadastro pelo site, é necessário que os pais e/ou responsáveis ou o candidato (maior de idade ou emancipado) confirmem a matrícula na unidade de ensino que escolheu. Este processo só será possível mediante a apresentação da documentação necessária.

Essa documentação abrange: Certidão de nascimento e/ou certidão de casamento (cópia) Carteira de Identidade dos pais e do candidato (cópia); CPF dos pais ou responsáveis pelo menor de idade (cópia); Carteira de Vacinação atualizado (cópia); Cartão do SUS (cópia); candidatos acima de 12 anos deverão apresentar a carteira de vacinação contra a covid-19 (cópia); 2 fotos 3X4; Comprovante de residência atualizado (luz) (cópia) e Cartão do Bolsa Família/Auxilio Brasil (para quem é beneficiário) (cópia).

Serviço - pré-matrícula digital

De 20 a 30 de dezembro - período de matrícula para novos alunos para a Educação Infantil.

De 04 a 14 de janeiro de 2022 - período de matrícula para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e EJA.