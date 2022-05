Ananindeua fará vacinação com doses da Coronavac, Pfizer Pediátrica e Janssen

A partir desta segunda (16) até a próxima sexta-feira (20), a Prefeitura de Ananindeua seguirá com a vacinação contra a covid-19, disponibilizando doses da Coronavac, Pfizer Pediátrica e Janssen para os moradores do município. A imunização ocorrerá em 25 unidades básicas de saúde, de 8h às 12h30. Confira:

Coronavac

1ª dose: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos sem comorbidades, e demais pessoas a partir de 12 anos;

2ª dose: Vacinação destinada às crianças de 06 a 11 anos sem comorbidades, e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.

3ª dose: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª dose: Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Pfizer Pediátrica

Destinada às crianças de 5 a 11 anos completos.

1ª dose: Vacinação destinada para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª dose: Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 02 meses completos após a primeira dose.

Janssen

Vacina destinada às pessoas a partir de 18 anos ou mais, menos grávidas, que não podem tomar a vacina Janssen.

3ª dose: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

4ª dose: Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Documentos necessários: Para vacinar a primeira dose: RG, CPF ou Cartão SUS. Para vacinar a segunda, terceira ou quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Veja os locais de vacinação:

UBS Ana Maria Moraes / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Ananindeua Centro / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS Águas Lindas / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Atalaia / UBS Celso Leão / UBS Saré / UBS Cidade Nova IV.