Ananindeua disponibiliza oito pontos de vacinação infantil contra a covid-19 nesta terça (18/01)

O calendário vacinal contra a covid-19 desta terça-feira (18), em Ananindeua, segue com imunização para crianças de 5 a 11 anos, com deficiência permanente ou comorbidades, indígenas ou quilombolas. Oito pontos de vacinação foram disponibilizados para esta demanda. Além da vacinação pediátrica, o município segue também com imunização para outras faixas etárias disponível em 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Imunização infantil

A vacinação pediátrica será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no público infantil, com o intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.

No ato da vacinação os pais ou responsáveis deverão ter em mãos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Cartão SUS ou CPF da criança, laudo médico comprovando a comorbidade, RG do responsável e comprovante de residência.

A Secretaria de Saúde de Ananindeua (Sesau) ressalta que os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de consentimento por escrito.

Locais de vacinação infantil de 8h às 12h30

Bairro Águas Lindas

- CREI Irmã Dulce.

Endereço: Rua Osvaldo Cruz.

Conjunto Júlia Seffer

-CREI Ana Lúcia.

Endereço: Rua 03 do conjunto Júlia Seffer.

Bairro Guanabara

- UEI Irmã Nair.

Endereço: Rua Parabor, s/n, Guanabara.

Bairro Distrito Industrial

- EMEF Maria Emília Antunes.

Endereço: Primeira Rua Rural.

Bairro Paar

- EMEIF Núcleo de Estudos Oliveira.

Endereço: Conjunto Paar, Travessa Amatuara, Q 42, n° 2.

Conjunto Cidade Nova II

- Igreja Labaredas de Fogo.

Endereço: Tv. We 16, cidade nova II, n° 17.

Bairro Icuí

- Usina da Paz ICUI. Endereço: Estrada do Icuí-Guajará, com Avenida Independência.

Bairro Jaderlândia

-EMEF Nova República. Endereço: Nova República, n° 167.

Vacinação para outras faixas etárias

UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Elo 1 e Elo 2 / UBS PAAR / UBS Curuçambá Rural / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Icuí / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri e UBS Una.