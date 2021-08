Ananindeua disponibiliza 2ª dose da Pfizer nesta sexta

Nesta sexta-feira (27), o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, disponibiliza a 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado no mês de maio e para quem está com agendamento desse imunizante para qualquer data do mês de agosto.

Das 8h às 13h, em sete pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Jaderlândia; UBS Paar; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Universal - Águas Lindas; Igreja Universal - Aurá; Igreja Catedral da Fé - Distrito de Icoaraci; e Paróquia Cristo Rei - Guanabara. Com RG, CPF e cartão de vacinação.

2ª dose - Trabalhadores rodoviários

Ainda nesta sexta-feira (27), será o segundo dia consecutivo para que trabalhadores rodoviários moradores de Ananindeua receberam a 2ª dose da Astrazeneca. Apenas na sede do Sindicato dos Rodoviários, no Conjunto Guajará I, WE 61, nº 1115, Coqueiro.

A vacinação dessa categoria será das 08h às 16h. Os trabalhadores rodoviários devem apresentar, além dos documentos pessoais como RG, CPF ou cartão SUS, o crachá da empresa em que trabalha indicando sua função.