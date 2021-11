Ananindeua disponibiliza 1ª e 2ª doses da Pfizer para quem tem 18 anos ou mais

Nesta terça-feira (23), a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue vacinando com a primeira dose e segunda dose do imunizante da Pfizer. O público-alvo são pessoas com 18 anos ou mais. No caso da segunda dose, o intervalo mínimo deve ser de 28 dias após a primeira dose.

Ao todo são oito pontos de vacinação com horário de funcionamento das 08h às 12h, com exceção do Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2, que funcionará das 08h30 às 12h30.

Locais de vacinação:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. UBS Jaderlândia

4. Igreja Universal - Aurá

5. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

6. Igreja Universal - Águas Lindas

7. Assembleia de Deus - Maguari

8. UBS PAAR

Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda dose, além do RG, CPF ou cartão SUS e, a pessoa deve apresentar a carteirinha de vacinação utilizada na primeira dose.

Balanço

Nesta segunda (22), Ananindeua aplicou 1ª e 2ª doses da Pfizer em pessoas com 12 anos ou mais. De janeiro até esta segunda, o município aplicou 704.494 doses de anticovid-19. Ao todo, 355.334 pessoas tomaram a 1ª dose, 319.863 tomaram a 2ª dose e 29.297 tomaram a dose de reforço.