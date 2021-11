Ananindeua aplica segunda dose em adolescentes nesta quarta (3)

A Prefeitura de Ananindeua providenciará, nesta quarta-feira (3), a aplicação da segunda dose da Pfizer contra a covid-19 em jovens com idade de 12 e 13 anos completos. A Secretaria Municipal de Saúde alerta não haverá vacinação de grupos remanescentes e que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Os pontos de imunização funcionam das 8h30 às 13h30.

"Com o recebimento de doses dos imunizantes da Astrazeneca e Coronavac, o município de Ananindeua vai vacinar na quinta-feira (4), com a segunda dose da Astrazeneca pessoas que tenham agendamento até o dia 29 de outubro", repassa a gestão municipal. Já na sexta-feira (5), será a vez da segunda dose da Coronavac em pessoas com agendamento até o dia 31 de outubro.

Vacinas

No balanço da Prefeitura de Ananindeua, de janeiro até o momento, 646.530 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 348.822 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 271.965 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante. Em relação à terceira dose (D3), o município aplicou 25.743 doses.

Como parcial de doses aplicadas no mutirão realizado de sábado (30) a está terça-feira (02), a prefeitura de Ananindeua informa que aplicou mais de 25 mil doses (D1+D2).

Confira os locais de vacinação em Ananindeua nesta quarta-feira (3):

Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

UBS Jaderlândia

Igreja Universal - Aurá

Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

Igreja Universal - Águas Lindas

Assembleia de Deus - Maguari

UBS PAAR