Ananindeua aplica 3ª dose em pessoas com 55 anos ou mais nesta quinta

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, vai vacinar pessoas com 55 anos ou mais com a 3ª dose da anticovid-19, desde que haja intervalo mínimo de seis meses após a 2ª dose.

Além disso, vão receber a dose de reforço os imunossuprimidos com idade de 55 anos ou mais, mas que apresentem intervalo mínimo de 28 dias após a 2ª dose do imunizante contra a covid-19. Os documentos necessários são RG, CPF ou cartão SUS e a carteirinha de vacinação utilizada nas duas primeiras doses.

Será das 8h30 às 13h30, em treze pontos. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que haverá uma novidade: alguns supermercados que já faziam parte da parceria com a prefeitura para outras campanhas de vacinação também vão servir de ponto para a imunização anticovid-19.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; UBS Paar; Supermercado Colina – Cidade Nova 6; Supermercado Mix Atacarejo – Rodovia Mario Covas; Supermercado Mix Atacarejo - 40 horas; e Supermercado Mix Atacarejo - Jaderlândia.

De acordo com a nota técnica nº 27/2021, emitida pelo Ministério da Saúde (MS), o imunizante utilizado na terceira dose será o da Pfizer e deverá ser aplicado em pessoas que tenham um intervalo mínimo de 06 meses após a segunda dose.

Balanço

Nesta quarta-feira (27), Ananindeua aplicou a 2ª dose da Pfizer em quem tinha agendamento até 26 de outubro. De janeiro até esta quarta, 593.771 doses já foram aplicadas na população do município. Foram 335.371 primeiras doses, 233.028 segundas doses e 25.771 doses de reforço.



Imunossupressão:

• Imunodeficiência primária grave.

• Quimioterapia para câncer.

• Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

• Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

• Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

• Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).

• Pacientes em hemodiálise.

• Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

• Para os indivíduos com alto grau de imunossupressão o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico.

e 28 dias após a última dose do esquema básico.