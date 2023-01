Ainda há vagas disponíveis nas escolas municipais de Ananindeua; veja como fazer a matrícula

A primeira quinzena de janeiro passou. As férias escolares também. Quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. Agora é o momento do retorno às sala de aulas para mais de 40 mil alunos matriculados nas 88 escolas da rede municipal de ensino. E o número de matriculados ainda pode aumentar. O calendário oficial previsto para a realização de matrículas na rede municipal de ensino de Ananindeua terminou no dia 31 de dezembro de 2022, mas ainda há vagas disponíveis, que variam de acordo com cada escola e com o ano que o aluno estudará no período letivo de 2023.

Os interessados podem ir presencialmente nas escolas municipais ou realizar a pré-matrícula por meio do link (clique aqui). No site, é possível descobrir se há vaga disponível para determinada série na escola desejada no preenchimento das etapas do site.

Entretanto, a Prefeitura de Ananindeua avisa aos pais ou responsáveis legais para consultarem o protocolo de inscrição dentro desta plataforma diariamente para verificar a data e hora da convocação do matriculado (a) à unidade escolar.

Para caso de dúvida, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou o contato (91) 98495-8171 para ligações ou mensagens via WhatsApp, com atendimento de 8h às 17h, além do link www.educaananindeua.com.br.

EJA

Das vagas ainda disponíveis, destacam-se as destinadas ao EJA (Educação de Jovens e Adultos). O programa tem como objetivo principal garantir um ensino de qualidade aos cidadãos com mais de 18 anos que não puderam concluir seus estudos no ensino fundamental (I e II) ou no ensino médio, independente do motivo ou circunstância, bem como para os jovens a partir de 15 anos que ainda não finalizaram o ensino fundamental (I e II).

A Prefeitura de Ananindeua incentiva e fomenta a democratização do acesso à educação e garante o EJA na rede municipal de ensino. Para esta modalidade, o link para pré-matrícula é o mesmo da modalidade regular.