Rede municipal de Marabá está com matrículas abertas para novos alunos

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Marabá está recebendo matrículas de novos alunos para ano letivo de 2023. Para isto, a Semed disponibilizou um link no site da prefeitura para acesso ao formulário de pré-matrícula, que deve ser preenchido corretamente por pais ou responsáveis. “O período de matrícula vai até o próximo dia 13 de janeiro e esta é a terceira e última etapa de matrículas na rede. Essas são crianças com idade a partir de dois anos que estão iniciando a sua vida escolar na rede municipal. Esse grupo também contempla alunos que não tiveram nenhum vínculo com a rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, inclusive os egressos da rede particular”, explica o diretor geral de ensino da Secretaria de Educação de Marabá, Fábio Rodrigues.

A rede municipal está recebendo pedidos de matrícula desde o dia 13 de dezembro, quando o público prioritário foram os alunos que já estudavam nas escolas do município. “Nós organizamos essa primeira etapa, para focar na renovação de matrícula dos alunos que já tiveram vínculo com a rede no ano letivo de 2022. São alunos aprovados de uma série para outra, ou que mudam de escola, mas egresso da rede municipal”, conta o diretor. “Já no dia 26 de dezembro, nós abrimos o período de matrícula para alunos novatos com algum tipo de deficiência. Para terem acesso às vagas nas escolas municipais, esses alunos precisaram, além de preencher o formulário específico para a matrícula, também anexar o laudo médico que atesta a deficiência informada pelo pai ou responsável”.

Apesar da divisão do público em grupos, o objetivo da Secretaria, garante o diretor, é não deixar nenhuma criança em idade escolar fora de sala de aula. “Para as famílias que não tiverem condições realizar a matrícula pela internet, ou por problema de conectividade, ou por dificuldades no acesso à plataforma, as escolas municipais estão preparadas e orientadas a receber esses pais, entrar no site e prestar todo o auxílio necessário para realizar o preenchimento do formulário de matrícula desses estudantes”, afrima.

No site da prefeitura há também a relação de documentos necessários para efetivação da matrícula em cada caso. Embora a praticidade proporcionada pela plataforma virtual seja uma vantagem, ainda é necessário que os pais levem cópias dos documentos às escolas. “Somente o preenchimento do formulário não garante a vaga na rede municipal. É necessário que os documentos sejam apresentados na secretaria da unidade de ensino pretendida. Só assim o processo de matrícula é concluído”.

A rede municipal de ensino de Marabá conta com uma estrutura robusta, formada por mais de 200 escolas. Entre elas, 106 para atender aos estudantes da zona urbana e 99 para comunidades da zona rural. Ao todo, unidades de ensino municipais atendem a um público de aproximadamente 51 mil estudantes.