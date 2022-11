Ananindeua abre matrícula para alunos da rede municipal de ensino nesta terça; veja datas

Começa nesta terça-feira (22) o período de matrícula de estudantes da rede de ensino municipal de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, para o ano letivo de 2023. O processo será feito por etapas e pode ser realizado de forma online, por meio do site da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Para os alunos que serão rematriculados, a solicitação deve ser feita a partir desta terça. Já para os estudantes novos, os responsáveis devem seguir com a pré-matrícula a partir do dia 19 de dezembro. O processo é voltado para toda a rede, incluindo educação infantil, tempo integral e fundamental. A previsão de início do ano letivo nas escolas municipais está prevista para o dia 23 de janeiro. Atualmente a rede de ensino de Ananindeua contempla mais de 40 mil alunos.

Para os novos estudantes, a pré-matrícula será presencialmente nas unidades escolares. Neste caso, haverá também a opção digital, por meio do site da Semed, onde será possível visualizar o número de vagas, relação de unidades escolares do município, os níveis e as modalidades de ensino.

Os egressos da educação especial deverão ter a idade mínima de 6 anos completos ou completar até o 31 de março do ano letivo para poderem ingressar na rede municipal regular.

Para esclarecer dúvidas de pais e responsáveis, a Semed disponibilizou o telefone (91) 98495-8171 para ligações ou mensagens via WhatsApp. O atendimento será realizado das 8h às 17h, Outra ferramenta disponibilizada é o site "Educa Ananindeua".

Em Belém

Se tratando dos alunos da rede municipal de Belém, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que atualmente estão no processo de rematrícula dos alunos que já são da rede. A pré-matrícula de novos alunos será a partir de 26 de dezembro, conforme repassa a Semec.

Confira o cronograma completo de matrícula

Confirmação de matrículas: de 22 de novembro a 2 de dezembro

Educação infantil (creches e pré-escola); fundamental (anos finais e iniciais) e de jovens e adultos

- Confirmação de matrículas para continuidade em 2023: de 6 a 13 de dezembro

Educação Infantil (alunos do pré II que irão cursar o 1° ano em outra unidade municipal) ; Fundamental (alunos do 5° ano que irão cursar o 6° em outra unidade municipal)

- Novas matrículas: de 19 a 30 de dezembro

Educação infantil (creches e pré-escola); fundamental (iniciais e finais); jovens e adultos

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)