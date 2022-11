Enem 2022: 66,4% participaram do segundo dia de provas do Enem Impresso, no Pará

No Pará, 66,4% participaram do segundo dia de provas da versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), realizado neste domingo (20). Os dados preliminares foram divulgados, na manhã desta segunda-feira (21), em coletiva de imprensa, com o ministro da Educação, Victor Godoy, e o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Carlos Eduardo Moreno.

As provas foram realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Para o Enem impresso, foram inscritos, no Pará, 202.178 candidatos. Desses, estiveram presentes no primeiro dia de prova 142.852 (70,7%). Já no segundo dia de provas compareceram 134.153 (66,4%).

Para o formato digital do Enem se inscreveram, no Pará, 451 pessoas. Dessas, estiveram presentes no primeiro dia 251 (55,7%). E, no segundo dia de provas, 238 (52,8%).

No Pará, as provas foram feitas em 77 municípios, totalizando 814 locais e 1.931 salas de provas e, ainda, 850 coordenações. Em todo o Brasil, as provas foram aplicadas em 1.747 municípios, com 11.175 locais de provas, 12.059 coordenações e 153.208 salas de provas.

Em todo o País, 68,1% dos candidatos fizeram a prova impressa

No Brasil, para a versão impressa do Enem, foram confirmadas 3.409.682 inscrições. Presentes no primeiro dia: 2.458.504 (72,1 %). Compareceram no segundo dia: 2.321.625 (68,1%).

Para o formato digital, houve 66.544 inscrições confirmadas. Estiveram presentes no primeiro dia: 32.376 (48,7%). Compareceram ao segundo dia: 29.888 (44,9%).

Total de inscrições nos dois formatos (impresso e digital) no Brasil: 3.476.226. Presentes no primeiro dia: 2.490.880 (73,3%). Presentes no segundo dia: 2.351.513 (67,6%). Os dados divulgados nesta segunda-feira são preliminares.

Os dados definitivos de presentes e ausentes dependem da apuração do consórcio aplicador e serão informados na divulgação dos resultados, informou, ainda, o Inep.