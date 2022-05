Enem digital ou impresso: qual é a diferença e como faz a inscrição

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) são realizadas até o dia 21 de maio e muitas pessoas estão em dúvida se fazem a prova de maneira digital ou no tradicional impresso. Implementado em 2020, a versão online do exame ainda é uma incógnita para centenas de estudantes, que não compreendem completamente como esse formato se aplica. Para auxiliar na escolha e tirar dúvidas, OLiberal.com explica qual é a diferença e como fazer a inscrição para o Enem digital e impresso.

O estudante e público em geral que fará a prova do Enem 2022 deve se estar atento no momento de escolha entre as duas versões do exame. Uma vez que escolher o modelo (impresso ou digital), preencher o formulário e finalizar a inscrição, não será mais permitido trocar de opção.

Quando é o Enem 2022?

A aplicação das provas do Enem 2022 vão ser aplicadas nos dias 3 e 20 de novembro, em todo o Brasil.

As provas do Enem 2022 impressa e digital vão acontecer no mesmo dia?

As duas versões - impressa e digital - serão aplicadas nos mesmos dias. Além disso, possuem:

questões iguais - 45 em cada dia

mesmo tema de redação

mesmo tempo de realização.

Qual a diferença entre o Enem Digital e Impresso?

Versão digital:

Existem diversas diferenças entre os dois modelos do Enem 2022. No modelo digital, a pessoa que pretende escolher essa opção deve ficar atenta para realizar inscrição nos primeiros dias, pois:

Há limite de vagas - Somente 101.100 vagas são disponibilizadas.

O número de vagas é dividido por cidades. Quando atingido o limite por cidade, acaba a chance de participar dessa versão.

O preenchimento das vagas é por ordem de inscrição

É exclusivo para pessoas que já concluíram o ensino médio ou que irão concluir em 2022.

Todas as questões serão respondidas de maneira digital, mas a redação continua sendo em formato impresso

O computador onde a prova será respondida é disponibilizado no local do exame, pelo INEP.

Versão Impressa:

A tradicional versão impressa já é bastante conhecida entre as pessoas que realizam o Enem.

Pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive os “treineiros”

Não possui limites de vagas

Qual o valor da prova do Enem 2022 impressa e digital?

A duas versões do Enem 2022 possuem a mesma taxa de inscrição, R$ 85.

Como será a prova digital e impressa do Enem 2022 para quem possui alguma deficiência?

As duas versões - digital e impressa - terão atendimento especializado. O Inep irá disponibilizar:

tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras);

prova com letra ampliada (fonte de tamanho 18 e com figuras ampliadas);

prova com letra superampliada (fonte de tamanho 24 e com figuras ampliadas);

prova com contraste;

tempo adicional;

sala de fácil acesso.

Como se inscrever no Enem 2022?

Para fazer o Enem 2022, a pessoa deve:

Se inscrever no site da Página do Participante INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Informar o CPF e a data de nascimento

Além disso, devem preencher as perguntas pessoais, como:

Nome do pai (é possível não declarar);

Cor/Raça;

Estado civil;

Nacionalidade.

Imprimir e pagar o boleto, com taxa no valor de R$ 85.

