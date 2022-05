Enem 2022: saiba onde você pode usar a nota do exame para ingressar no ensino superior

As inscrições para o Enem começaram nesta terça-feira, 10, e seguem até o dia 21 de maio. Hoje, as notas do Enem são usadas para ingressar em praticamente todas as universidades públicas do Brasil. As instituições privadas também utilizam as notas do Enem para oferecer bolsas integrais e parciais, além de financiamentos.

Veja como usar a nota do Enem além dos vestibulares tradicionais das universidades públicas.



Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa estar dentro da nota de corte do curso desejado, ou seja, precisa ter obtido uma nota igual ou maior à nota mínima definida para aquele curso.



Prouni

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do Ministério da Educação que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.



Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura.



Instituições privadas

Muitas instituições de ensino superior também oferecem desconto nas mensalidades utilizando a nota do Enem.



Universidades internacionais

A nota do Enem também pode permitir que o candidato estude em uma faculdade fora do Brasil, através de acordos feitos com algumas instituições em países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá.