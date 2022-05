Enem 2022: veja como fazer a inscrição e quando é a prova

O período para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) começou nesta terça-feira (10). Quem deseja realizar a prova para ingressar em uma Universidade Pública do país deve ficar atento para não perder o prazo, que encerra no dia 21 de maio. Para fazer tudo certo e não ter dúvidas, confira o passo a passo de como realizar a inscrição no Enem 2022.

Quando é o Enem?

Em 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será realizado nos dias 3 e 20 de novembro em todo o Brasil.

Até quando é a inscrição do Enem 2022?

As inscrições para a prova do Enem podem ser feitas até o dia 21 de maio.

Como é a prova do Enem?

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) possui quatro provas objetivas - com 45 questões cada - e uma redação. Essas questões são divididas em quatro áreas de conhecimento:

Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Matemática e suas Tecnologias.

Como se inscrever no Enem 2022?

Para fazer o Enem 2022, a pessoa deve:

Se inscrever no site da Página do Participante INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Informar o CPF e a data de nascimento

Além disso, devem preencher as perguntas pessoais, como:

Nome do pai (é possível não declarar);

Cor/Raça;

Estado civil;

Nacionalidade.

Imprimir e pagar o boleto, com taxa no valor de R$ 85.

Até quando pode pagar o boleto no Enem?

A taxa (boleto) de inscrição do Enem 2022 pode ser paga até o dia 27 de maio.

Como pedir isenção no Enem 2022?

O período para solicitar a isenção da taxa do Enem 2022 terminou no dia 15 de abril.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)