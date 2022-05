Humorista promete pagar inscrições de estudantes no Enem; veja quem é e como participar

O ator e humorista Fabio Porchat prometeu pagar, a partir desta terça-feira (10), 200 inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aos estudantes que não têm condições de arcar com o valor. O anúncio veio por meio das redes sociais. Este será o segundo ano que o artista global ajuda e mobiliza outras celebridades.

Ano passado, foram selecionados 100 estudantes. A atriz Maisa, o jornalista Glenn Greenwald e o deputado federal David Miranda também entraram na corrente pela educação. No incício de 2022, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas puderem pedir isenção na taxa de inscrição. Mas nem todos conseguiram. Nesta terça, o ator irá explicar em suas redes quais serão os critérios para a ajuda.

Sobre o ENEM

As inscrições para o Enem 2022 iniciam nesta terça-feira (10). Os interessados em fazer a prova deverá pagar, até o dia 27 de maio, o boleto no valor de R$ 85. A novidade é a modalidade Pix e pagamentos via cartão de credito. A prova do Enem está prevista para ocorrer nos dias 13 e 20 de novembro.