Enem 2022: inscrições começam nesta terça-feira (10/05); confira o prazo e a novidade da edição

A partir desta terça-feira (10), os estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2022, já podem fazer a inscrição. Os interessados podem optar pela prova impressa ou on-line. O cadastro na plataforma deve ser feito até o dia 21 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 85.

A novidade desta edição é a inclusão de duas novas formas de pagamento: Pix ou cartão de crédito. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também já liberou a lista com os alunos que solicitaram e foram aprovados para a isenção de taxa. Veja como se inscrever no exame.

Qual o prazo para se inscrever no Enem 2022?

As inscrições para o Enem 2022 iniciam no dia 10 maio e terminam no dia 21 de maio de 2022.

Como se inscrever no Enem 2022?

Para se inscrever no Enem 2022 é preciso acessar a “Página do Participante”, cadastrar os dados pessoais e seguir os passos seguintes.

Qual o valor da taxa de inscrição do Enem 2022?

A taxa de inscrição é de R$ 85. O prazo para pagar o boleto segue até o dia 27 de maio.

Como e onde pagar a taxa de inscrições do Enem 2022?

O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por boleto, Pix ou cartão de crédito. Aos estudantes que optarem por fazer o boleto, o documento deve ser emitido na “Página do Participante” e pago em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios.

Quem solicitou a taxa de isenção precisa se inscrever no Enem 2022?

O Inep liberou a lista final dos alunos aptos à taxa de isenção. Os selecionados precisam realizar, normalmente, a inscrição para o exame.

Veja mais informações sobre as provas

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos.

13 de novembro

O candidato deverá fazer: 45 questões de linguagens (português e língua estrangeira); 45 questões de ciências humanas; e redação.

20 de novembro

A prova tem meia hora a menos: 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):