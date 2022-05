Enem 2022: inscrições começam hoje (10/5); veja como participar

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abre as inscrições nesta terça-feira, 10. O cadastro para participar do exame segue até o dia 21 de maio. As inscrições para o Enem serão realizadas na Página do Participante.



Este ano, a taxa de inscrição do Enem custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 27 de maio. Serão aceitos pagamento por Pix e cartão de crédio, além de boletos em agências bancárias, Correios e outros aplicativos de banco.



A lista de estudantes isentos da taxa de inscrição já foi divulgada.



Como se inscrever no Enem 2022?



O estudante deve criar um cadastro no portal gov.br. Quem já tiver login e senha nesse site já pode ir direto à Página do Participante. Em seguida, os estudantes devem inserir as seguintes informações:

Documentos como CPF e RG

Dados pessoais, como sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade

Cidade e estado de nascimento

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Questionário socioeconômico

Contato

Foto de rosto nítida em fundo branco

Por que fazer o Enem?

Usar as notas do Enem é o principal meio para ingressar em instituições de ensino superior no Brasil hoje. Algumas instituições de ensino também realizam vestibulares específicos que aceitam o desempenho do exame educacional.