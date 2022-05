Enem 2022 tem um milhão de inscritos no primeiro dia

Em um texto na rede social Twitter, o ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, anunciou nesta quarta-feira (11) que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 alcançou o número de 1 milhão de inscritos em apenas um dia. Iniciadas nesta terça-feira (10), as inscrições vão até o dia 21 de maio, e as provas serão nos dias 13 e 20 de novembro.

Em 2021, considerando todo o período de inscrição, foram 4 milhões de estudantes registrados. Caso o ritmo atual de inscrições se mantiver, o número de inscritos deve ser maior que o da edição passada.

A inscrição deve ser feita na página do participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/) do Enem. A taxa para quem não conseguiu isenção é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio, por boleto, PIX ou cartão de crédito.