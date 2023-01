Governador Helder participa de cerimônia simbólica de posse em Marabá

O Centro de Convenções Leonildo Borges Rocha, em Marabá, sudeste do Estado, desde as primeiras horas da tarde desta segunda-feira (2), ficou lotado de autoridades, empresários e lideranças políticas da região para o evento simbólico de recondução de Helder Barbalho (MDB) ao cargo de governador do Pará. Esta é a segunda solenidade de posse prevista na agenda do governador. Helder tomou posse oficialmente na manhã do último domingo (1º), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém.

Inicialmente marcado para as 15h, o evento começou às 15h40. Helder chegou a Marabá acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, de deputados estaduais, além do prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues. Como é de praxe em cerimônias dessa natureza, na chegada ao Centro de Convenções, o governador inspecionou a tropa do 4º Batalhão de Polícia Militar e dos efetivos do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil.

VEJA MAIS

A jovem Milla Arrais saiu do município de São Geraldo do Araguaia, localizado a cerca de 150 quilômetros de Marabá, para prestigiar o evento. “Para mim, é muito importante participar dessa cerimônia. É um marco porque eu nunca tive essa oportunidade, né? E eu vejo como uma forma de valorizar a região, já que ele (Helder) mesmo tomando posse em Belém, teve o carinho de trazer esse evento aqui para Marabá. É mais perto da gente, fica mais fácil de acompanhar”, disse a eleitora.

Faixa é entregue por grupo

Em outro momento da solenidade, Helder recebeu a faixa de governador do Estado das mãos de uma estudante de escola estadual, de um produtor rural e de um representante indígena da etnia kayapó, vindo de Cumaru do Norte, a 440 quilômetros de Marabá. “Ele é nosso governador por mais quatro anos e nós também fazemos parte da população paraense. Por isso, viemos aqui para passar a faixa para ele”, disse o indígena Kubei Kayapó.

Em pronunciamento, o chefe do Executivo estadual reforçou a estratégia de estender as ações de governo para todas as regiões do Pará e disse que vai combater com rigor crimes ambientais praticados no Estado. “Reafirmamos um governo presente que estará atento e trabalhando para que o Sul e Sudeste do estado possam crescer e se desenvolver cada vez mais”, disse. “Esta é uma região que tem por vocação a produção. Nós continuaremos firmes apoiando o produtor rural, apoiando quem produz, apoiando quem faz da sua atividade a pecuária, quem faz da sua atividade a agricultura. Porém, nós não aceitaremos e não pactuaremos com crimes ambientais, com àqueles que insistem na ilegalidade ambiental”, garantiu o governador.

Ainda fazendo uso da palavra, Helder Barbalho anunciou investimentos na área da saúde em Marabá, como a construção de uma policlínica, a ampliação do hospital regional com serviço de oncologia e a construção de um hospital materno-infantil para atender a demanda da região. Após a cerimônia, o governador teve uma conversa rápida com veículos de imprensa e seguiu para o Aeroporto João Corrêa da Rocha, de onde embarcou para Santarém cidade que recebe a terceira cerimônia simbólica de posse.