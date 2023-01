'Tenho convicção de que o presidente Lula estará atento às pautas do Pará', afirma Helder Barbalho

Ano novo

Milhares lotaram o réveillon da Estação das Docas. A noite de shows e fogos teve mais de 300 envolvidos na organização.



Ponte de Outeiro

O ano começou com o fim da operação de transporte fluvial entre distritos de Icoaraci e Outeiro, após a liberação completa da via.

Helder Barbalho (J.Bosco)

"Tenho convicção de que o presidente Lula estará atento às pautas do Estado do Pará".

Helder Barbalho, governador reeleito do Pará, em discurso que marcou sua posse, neste domingo (1), na Assembleia Legislativa do Estado. Helder disse ainda estar otimista com a “democracia que se reafirma no Brasil”.

POSSE

UNIÃO



No segundo discurso após a posse, já no parlatório diante da multidão (o primeiro foi no plenário da Câmara) , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo em defesa da união do País. Reafirmou que fará um governo para todos os brasileiros, incluindo os que não votaram nele. Disse que é hora de olhar para o futuro e que não é momento para “ressentimento estéril”.

GOVERNO

PRIORIDADE



Em Belém, pela manhã, após o rito de posse da Assembleia Legislativa do Pará, o governador Helder Barbalho destacou o saneamento fiscal do Estado, garantiu que a educação será a prioridade do segundo mandato, com investimentos em escolas de tempo integral, e apontou o projeto das Usinas da Paz como parte da estratégia para aumentar a oferta de serviços públicos e reduzir os índices de criminalidade. Hoje, o Estado tem oito complexos Usipaz. A meta é chegar, em parceria com os municípios, a 40 unidades.



FAIXA



Com o ex-presidente Jair Bolsonaro no exterior, coube a um grupo de representantes da sociedade brasileira a tarefa de entregar ao novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a faixa presidencial. Ao longo da semana, houve muita especulação sobre a quem caberia a missão. No Pará, como Helder foi reeleito, o ato simbólico teve a participação dos três filhos do governador: Helder Filho, Thor e Heva.

SECRETARIA

PARAENSE



A paraense Symmy Larrat vai ocupar a chefia da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ no governo Lula (PT). A Secretaria é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo professor Silvio Almeida. Larrat é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Pará, onde começou militância em defesa da população LGBTQIA+.



CREDENCIAIS



Ao fazer o anúncio, Almeida afirmou que a paraense “agrega todos os predicados essenciais para o exercício desta histórica função: capacidade de gestão, ativismo e propensão ao diálogo, sem jamais abdicar da intransigente defesa dos direitos da população LGBTQIA+”. Ela já havia ocupado cargos na gestão de Dilma Rousseff e no governo de São Paulo, durante o governo do petista Fernando Haddad (PT). Ela se define como travesti, feminista e militante das causas LGBTQIA+.

CHEFS

MENU



O paraense Saulo Jennings foi um dos convidados para participar da preparação do jantar oferecido ontem pelo presidente Lula e a primeira dama Janja a chefes de estado e de governo que prestigiaram a posse. O menu reuniu chefes de várias regiões do País e o cardápio foi bem brasileiro, do churros de tapioca com vatapá ao arroz carreteiro. Jennings fez bolinhos de piracuí.

PIX

LIMITE



Entram em vigor hoje novas regras para o sistema de movimentação financeira criado pelo Banco Central, o PIX. As mudanças se referem, basicamente, aos valores das movimentações em horários especiais e também às modalidades PIX Saque e PIX Troco, criadas recentemente. O PIX Saque, que tinha limite de R$ 500 durante o dia, passa a ter limite de R$ 3 mil. Já à noite, o limite passa de R$ 100 para R$ 1 mil. Segundo o Banco Central, o sistema já tem quase 140 milhões de usuários no País.

BELÉM

ANIVERSÁRIO



Passadas as festas de fim de ano e a movimentação política em torno da diplomação e posse dos eleitos, o calendário paraense se volta agora aos preparativos das comemorações pelos 407 anos de Belém. Ainda não há programação fechada, mas a prefeitura já anunciou que dia 12, data do aniversário, assina a ordem de serviço para obras da nova avenida Romulo Maiorana. A ordem do serviço para o Mercado de São Braz deve ficar para o dia 27 deste mês.

PELÉ

HOMENAGEM



Além de decretar luto oficial de três dias, o governo do Pará fez ontem mais uma homenagem ao rei Pelé. O placar eletrônico do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, ganhou cores e assinatura do jogador. A imagem a Pelé ficará no placar eletrônico do estádio até o sepultamento, marcado para esta terça, 3 , às 10h.

Em Poucas Linhas

► O açaí nosso de cada dia está cada dia mais caro. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos aponta que, entre outubro e novembro de 2022, o reajuste do açaí médico foi de quase 8%. Nas feiras, o produto do tipo grosso, está sendo comercializado por valores entre R$ 22 e R$ 24. Nos supermercados o preço do litro chega a R$ 26.

► O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues participou, na manhã de ontem, da posse do governador Helder Barbalho. E à tarde, voou para Brasília, onde participou da festa de posse do presidente Lula, na capital federal. O reitor da Universidade Federal do Pará (Ufpa), Emmanuel Tourinho, também acompanhou a cerimônia, a convite do presidente, no Palácio do Planalto.

► Raquel Vitória é o nome dado ao primeiro bebê nascido em Belém em 2023. O parto foi registrado na maternidade do Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, à meia noite e quatro minutos, logo após a virada. Raquel Vitória nasceu de parto normal, pesando 2,34 quilos.

► Um paraense de 62 anos foi destaque na tradicional corrida de São Silvestre. José Ribamar Reis da Conceição concluiu a prova de 15 quilômetros em 1 hora e 24 minutos - 40 minutos e 43 segundos depois do grande vencedor Andrew Kwemoi, de Uganda.

► Com o recesso do Judiciário até 6 de janeiro, as unidades da Justiça e do Ministério Público seguem funcionando apenas em regime de plantão. O expediente só volta ao normal no dia 20 de janeiro quando termina, oficialmente, o período destinado às férias dos advogados. Aliás, na volta das atividades, deve ser reduzido consideravelmente o trabalho remoto no Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça criou grupo para definir o retorno ao trabalho presencial. O entendimento do CNJ é de que, superada a situação de emergência na saúde, provocada pela pandemia da covid-19, tribunais “deverão assegurar a presença de juízes nas comarcas”.