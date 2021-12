Ação social beneficiará mais de 200 famílias em Ananindeua

No próximo domingo (19), a partir das 9h, ocorre a 12ª edição do projeto Natal Solidário dos Amigos da 41, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Cerca de 200 famílias em situação de vulnerabilidade social, de diversas comunidades do município e que foram previamente cadastradas, serão beneficiadas pelo projeto.

A ação visa despertar na população, a importância da responsabilidade social e solidária, além de conscientizá-la de que pequenas ações podem fazer a diferença. Além da distribuição de brinquedos e cestas básicas, a programação especial também contará com a presença do Papai Noel e outras brincadeiras lúdicas.

“Uma festa de Natal especial está sendo preparada com muito carinho para estas famílias.Na semana passada, nós visitamos várias comunidades e lá fizemos os cadastros das famílias que serão beneficiadas pelo projeto. O melhor de tudo é saber que muitas famílias vão levar suas cestas e as crianças os seus brinquedos. Isso é uma alegria imensa para todos nós”, destaca Simone Ferreira, uma das voluntárias do projeto.

A festa de Natal cumprirá todas as exigências sanitárias. Todas as famílias cadastradas tiveram que apresentar a carteira de vacinação. O grupo de voluntários também dividiu e agendou os horários para não gerar aglomerações. Os participantes devem estar de máscaras, além de fazerem uso de álcool em gel, que estará disponível no local.

“Não poderíamos deixar de realizar esse projeto tão importante, principalmente nesse período tão difícil para todos. São famílias que precisam muito dessa ajuda e que já contam com a gente todos esses anos. É um momento especial para a nossa comunidade, para todos nós”, ressalta Rodrigo Gonçalves, voluntário do projeto.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)