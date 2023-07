Veja a íntegra do 4º depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal

Nesta quarta-feira (12), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento à Polícia Federal para falar sobre as declarações do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Em depoimento, o ex-presidente reconheceu que houve uma reunião com o senador e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB) em 8 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada. Mas, ele disse que não foi abordado o suposto plano referido pelo senador Do Val.

Leia a íntegra do depoimento de Bolsonaro à PF:

“Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado". Inquirido a respeito dos fatos investigados, Respondeu:

“Que perguntado se participou do encontro com o senador Marcos do Val e Daniel Silveira, ocorrido em 8 de dezembro de 2022, nas dependências do Palácio Presidencial, respondeu que sim;

“Que recebeu um telefonema de Daniel Silveira informando que o senhor Marcos do Val gostaria de falar com o declarante;

“Que não teve contato anterior com o senador Marcos do Val;.

“Que quem solicitou a reunião foi Daniel Silveira

“Que o declarante, como Presidente da República, recebia a todos que solicitassem alguma audiência;

“Que indagado se Daniel Silveira adiantou que seria tratado algo sobre ministro Alexandre de Moraes, o declarante respondeu que, segundo Daniel Silveira, o senador Marcos do Val também gostaria de tratar sobre algum assunto referente ao ministro, sem nenhum outro detalhe ou conotação pessoal;

“Que, nesse momento, a defesa enfatiza que, até então, o declarante nunca havia se reunido pessoalmente com o senhor Marcos do Val; “Que afirma nunca ter tido nenhuma audiência privada, nem relação pessoal com o senhor Marcos do Val;

“Que Daniel Silveira era da base do governo; “Que não sabe ao certo se a iniciativa da reunião foi do senador Marcos do Val ou de Daniel Silveira;

“Que não foi levantada possibilidade de participação de militares, nem de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);.

“Que participaram da reunião apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, Daniel Silveira e o senador Marcos do Val, durando aproximadamente 20 minutos;

“Que indagado se houve algum plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes ou a prática de algum ato antidemocrático, respondeu que não foi levantado nenhum plano, nenhum ato preparatório, sequer de gravar o ministro Alexandre de Moraes, que o declarante afirma que sempre permaneceu dentro das quatro linhas do texto da Constituição Federal;

“Que, inclusive, nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes;

“Que desconhece que o senador Marcos do Val teria sido recrutado por Daniel Silveira, mas que ouvia de Daniel Silveira que o senador teria algo para mexer com a República;

“Que, após tal reunião, não se recorda se houve algum contato com Daniel Silveira, nem mesmo com o senador Marcos do Val; “Que não tinha conhecimento, àquela época, de que o senador Marcos do Val tivesse reportado a reunião a alguém ou a alguma comissão (CCAI);.

“Que somente hoje, já em 2023, pela imprensa e leva “live” do senador Marcos do Val, que o senador Marcos do Val havia procurado o ministro Alexandre de Moraes para reportar sobre a realização da reunião com o declarante;

“Que, no encontro com Daniel Silveira e o senador Marcos do Val, no dia 8 de dezembro de 2022, não foi falado sobre equipamentos de escuta ou gravação;

“Que, após a reunião, sem saber precisar a data, recebeu uma mensagem de Marcos do Val onde o senador encaminhou print de mensagem, originariamente enviada ao ministro Alexandre de Moraes, conforme subitem XII da RAPJ nº 05/2023;

"Que, nessa mensagem, o senador Marcos do Val disse ao ministro Alexandre de Moraes que o Presidente não estaria fazendo nada de errado, mas que Daniel Silveira estaria tentando convencê-lo a prosseguir na execução de algum plano;

“Que, por essa razão, o declarante respondeu “coisa de maluco”, uma vez que não havia entendido a mensagem, conforme subitem XVI da RAPK nº 05/2023, transcrito a seguir: “Boa noite, Ministro! Desculpa incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu Estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com objetivo de levá-lo a perda de função de Ministro e até ser preso, é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS que está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso (…)”.

“Que o declarante afirma que achou a mensagem sem nexo; “Que acredita que esta mensagem foi encaminhada pelo senador, a fim de mitigar o desgaste político que teria com o declarante, por conta das diversas versões contraditórias publicadas e veiculadas sobre esses fatos;

“Que a defesa deixa registrado que não teve acesso à integralidade do material produzido nessa investigação, ressaltando, inclusive, que o depoimento do senhor Daniel Silveira somente foi disponibilizado minutos antes do presidente depoimento”.