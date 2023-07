Em depoimento, Bolsonaro nega suposto plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já deixou a sede da Polícia Federal, onde depôs por cerca de 35 minutos, nesta quarta-feira (12), sobre um suposto plano golpista relatado pelo senador licenciado Marcos do Val (Podemos-ES).

Segundo a defesa de Bolsonaro, capitaneada pelo advogado Fábio Wajngarten, que foi ex-ministro da Secretaria de Comunicação, o ex-presidente ficou por cerca de duas horas resolvendo burocracias do depoimento. Ele negou suposto plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes.

Na saída da PF, ele deu entrevista coletiva.

Segundo Wajngarten, que estava ao lado de Bolsonaro na entrevista coletiva após sair da sede da PF, o nome de Alexandre de Moraes não foi citado durante a reunião, no Palácio da Alvorada, em dezembro de 2022..

“Parece que é algo programado para constranger, e não é a Polícia Federal”, disse o ex-presidente sobre o depoimento.

O motivo do depoimento desta quarta-feira, segundo Bolsonaro, foi uma reunião, “que eu tive sim, com Daniel Silveira e Alexandre de Moraes”, depois corrigiu, “com Marcos do Val e Daniel Silveira em 8 de dezembro do ano passado”. Sobre o que foi tratado naquela reunião, segundo Bolsonaro: “nada”.

Segundo o ex-presidente, essa reunião ganhou importância porque em uma live em fevereiro deste ano na qual ele disse “que haveria uma bomba que seria publicada na Veja poucos dias depois. Na própria manhã, Marcos do Val se retratou e disse que não tinha nenhuma bomba”. Bolsonaro disse que não tem vínculo com Marcos do Val, no máximo “fotos”.

“Não havia nenhum plano para alguém gravar Alexandre de Moraes”, disse Bolsonaro sobre a reunião do dia 8 de dezembro. Ele disse que durante a reunião ficou “em silêncio”, dizendo que teve a mesma conduta quando “um deputado veio falar sobre vacina”