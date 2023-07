Lula entrega honraria a cientistas vetados por Bolsonaro durante a pandemia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, entrega, nesta quarta-feira (12), no Palácio do Planalto, a Ordem Nacional do Mérito Científico a dois pesquisadores que tiveram a honraria vetada em 2021, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação definiu o gesto como uma "reparação histórica", a ser feita à médica sanitarista Adele Benzaken e ao infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda.

Também receberão a honraria outros 21 cientistas que renunciaram à indicação na época, como uma forma de solidariedade aos dois colegas.

O evento marca ainda a retomada do CCT (Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia), órgão de assessoramento do presidente.

Lula também assina decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista para o primeiro semestre de 2024.

Enquanto presidente Jair Bolsonaro cancelou a homenagem aos dois cientistas em novembro de 2021, porque eles haviam criticado a condução do combate à pandemia de covid-19 pelo governo federal.

Adele Benzaken é diretora da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Amazônia. Marcus Vinícius é pesquisador da Fundação de Medicina Tropical "Doutor Heitor Vieira Dourado" e também atua na Fiocruz Amazônia.

Marcus Vinícius liderou um estudo conduzido no Amazonas que concluiu que a cloroquina não deve ser usada no tratamento da covid-19. O medicamento comprovadamente ineficaz contra a doença foi frequentemente defendido por Bolsonaro e seus apoiadores durante a pandemia.

No dia seguinte à revogação das entregas da honraria, um grupo de 21 cientistas anunciou que havia renunciado à indicação. Em carta aberta, os cientistas afirmaram que a exclusão é "inaceitável sob todos os aspectos" e "uma clara demonstração de perseguição a cientistas".