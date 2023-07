Fila no INSS: Lula cobra Ministério da Previdência 'Se é falta de funcionário, temos que contratar'

Na manhã desta terça-feira, 11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou explicações sobre a fila de pessoas aguardando por benefícios da Previdência Social.



Segundo levantamento citado pela GloboNews, mais de 1,7 milhão de brasileiros estão em alguma fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguardando retorno sobre a aprovação de aposentadorias, auxílios, pensões, entre outros benefícios.

"Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência", afirmou o presidente

Lula contou que se reunirá nesta semana com o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O presidente afirmou que o governo precisa identificar se o problema é falta de verba para pagamentos ou falta de funcionários para gerenciar o enorme contingente de pessoas que dependem da seguridade social.



"Não há nenhuma explicação a não ser 'eu não posso aposentar, porque eu não tenho dinheiro para pagar'. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer por que que tem essa fila", disse. A declaração foi feita durante uma nova edição do "Conversa com o Presidente", transmissão semanal feita nas redes sociais de Lula.



Alessandro Stefanutto assumiu o comando do INSS na semana passada, depois da saída de Glauco André Wamburg que estava na presidência do INSS de forma interina desde fevereiro. Antes de ocupar o cargo, Wamburg esteve à frente de uma entidade de assistência social vinculada ao governo do Rio de Janeiro, alvo de investigações por suspeita de corrupção.



Longa espera



Segundo dados publicados no Portal da Transparência do INSS, 1.197.750 pessoas aguardam análise administrativa — quando toda a documentação já foi enviada ao INSS e está sendo analisada por um servidor — e outras 596.699 pessoas estão aguardando perícia médica.



O Portal da Transparência do INSS foi criado nesta semana como a primeira medida do novo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, nomeado para o cargo na última quarta-feira, 5.