Lula diz que se for necessário usará Forças Armadas para combater desmatamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou na manhã de hoje, 11, que pode usar até as Forças Armadas, caso seja necessário para conter crimes ambientais. Em sua live semanal, Lula repetiu que jogará duro contra desmatamento, garimpo ilegal e madeireiras.

“Vamos jogar muito duro não só com os instrumentos de proteção que a gente tem no Ministério do Meio Ambiente, mas a gente vai jogar muito duro com o Ministério da Justiça. Com a Polícia Federal, se for preciso, com as próprias Forças Armadas para que a gente proteja a nossa floresta de queimada, de derrubada, de madeireiros, de garimpeiros e do crime organizado que muitas vezes está dentro da floresta”, declarou

Lula também afirmou que as pessoas que queiram explorar a floresta deverão fazê-lo de forma legal, caso contrário, haverá punição para quem agir de maneira ilegal. O petista disse ainda que quer usar a Amazônia como moeda de negociação internacional para trazer melhorias para a região e ganhos econômicos para o Brasil e o continente.

“A questão ecológica é um ativo econômico extraordinário para um país do tamanho do Brasil… precisamos tirar proveito disso. Queremos usar tudo isso para negociar com o mundo”, afirmou.