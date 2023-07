Em mensagens, Marcos do Val disse ter nas mãos bomba ‘para destruir Bolsonaro e Lula’

Trechos de conversas extraídas do celular do senador afastado Marcos do Val revelam como ele se referia a um suposto plano de golpe que o parlamentar disse ter sido discutido em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira. Os aparelhos de Do Val foram apreendido pela Polícia Federal, durante operação realizada no último mês de junho. Além dos celulares, a corporação apreendeu pendrives e computadores em endereços ligados ao senador em Brasília e no Espírito Santo.

Em mensagens enviadas a grupo no WhatsApp, ele falou de uma suposta trama para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se coloca em uma posição de importância. Do Val diz estar "com a bomba na mão para destruir Bolsonaro e outra para destruir Lula", mostra um dos trechos divulgados pela jornalista Camila Bomfim, da GloboNews, e que estaria num primeiro relatório de análise do celular que o parlamentar entregou voluntariamente à Polícia Federal.

"Simplesmente está em minhas mãos o destino de dois presidentes", diz outra mensagem de Do Val.

O senador é investigado por obstruir investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Em nota, ele afirmou que os trechos de conversas dele foram retirados de contexto e que a investigação está sob sigilo.