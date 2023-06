Intimado para interrogatório, Marcos do Val apresenta atestado médico à PF, diz jornalista

Intimado pela Polícia Federal (PF) para um interrogatório, o senador Marcos do Val (Podemos - ES) protocolou atestado médico no órgão e não deve prestar depoimento. De acordo com apuração do blog da Andréia Sadi, o documento, que tem validade até outubro deste ano, é o mesmo apresentado para pedir o afastamento de Do Val do cargo de senador, por orientação médica, em 20 de junho.

O parlamentar foi alvo de uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra uma tentativa de obstrução das investigações, divulgação de documentos sigilosos, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado envolvendo os atos de 8 de janeiro.

Na ocasião, Moraes também determinou que Do Val prestasse depoimento, mas o senador afirmou que não iria depor à PF. Ele poderia escolher a data, por ser parlamentar, mas não fez isso.