Polícia Federal realiza busca em endereços ligados ao senador Marcos do Val

Na tarde desta quinta-feira (15), a Polícia Federal conduziu buscas em endereços relacionados ao senador Marcos do Val (Podemos-ES). A ação policial aconteceu tanto em Brasília quanto no Espírito Santo. Até o momento da última atualização desta reportagem, os policiais permaneciam no Senado.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou que Marcos do Val preste depoimento. Segundo informações preliminares, o senador está sendo investigado por obstruir as investigações dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro.

Em fevereiro deste ano, Marcos do Val acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião para propor sua participação em um plano de golpe de Estado no final do ano passado.

A reportagem fez diversas tentativas de entrar em contato com o senador para obter seu posicionamento sobre a operação policial desta quinta-feira, porém, até o momento da última atualização, não obteve retorno.