Marcos do Val se licencia e deixa a CPI do 8/1 após passar mal

Nesta quarta-feira (21), o senador Marcos do Val se afastou da CPI do 8 de Janeiro. Ele foi atendido pelo serviço médico do Senado e decidiu afastar-se das atividades parlamentares.

Na semana passada, Marcos do Val foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal. A operação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A PF investiga o envolvimento de Do Val em atos antidemocráticos e na tentativa de interferir na investigação do STF sobre o 8 de janeiro. Na CPI, Marcos do Val será substituído pelo senador bolsonarista Marcos Rogério (PL-RO).

Na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, em 2021, Marcos Rogério se destacou pela defesa das medidas adotadas pelo governo Bolsonaro durante a pandemia.