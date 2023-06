Marcos do Val afirma ter dito a verdade em depoimento à PF sobre reunião com Bolsonaro e Silveira

O senador Marcos do Val, do partido Podemos-ES, afirmou nesta quinta-feira (15) que falou a verdade em seu depoimento à Polícia Federal sobre a reunião que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira. Essa declaração ocorre após a realização de buscas e apreensões em endereços do senador, incluindo seu gabinete no Senado.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito que investiga os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. Marcos do Val é alvo da investigação por suposta obstrução às investigações, com base em indícios encontrados em postagens nas redes sociais.

VEJA MAIS

Em fevereiro deste ano, o senador acusou Jair Bolsonaro e Daniel Silveira de terem realizado uma reunião no final do ano para propor sua participação em um plano de golpe de Estado. No entanto, após a operação desta quinta-feira, Marcos do Val negou ter dado versões contraditórias sobre o caso.

Em uma entrevista à GloboNews, o senador afirmou: "Quando ele me incluiu lá atrás no relatório com o argumento de que eu dei várias versões, mas eu dei apenas uma versão na Polícia Federal e disse para todos. A versão dos fatos e a verdade absoluta está no depoimento que eu dei naquela época em fevereiro". Ele ressaltou que a verdade plena e absoluta está contida no depoimento oficial dado à PF e que não foram apresentadas outras versões.