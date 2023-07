Ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à PF nesta quarta-feira (12)

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro é aguardado na tarde desta quarta-feira (12), na sede da Polícia Federal em Brasília, onde deve prestar depoimento no âmbito do inquérito que apura um suposto plano para golpe de Estado. A trama foi denunciada pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) em fevereiro deste ano.

Na ocasião, o parlamentar afirmou ter ido para um encontro com o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e Bolsonaro, e que pensou que eles iriam tratar somente de acampamentos com intenções golpistas mobilizados em apoio ao então presidente. Porém, de ainda de acordo com o senador, durante a reunião, foi discutida a sua participação em um plano que envolvia a tentativa de gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, a fim de obter provas que pudessem levar à anulação do resultado das eleições presidenciais de 2022.

Depois que expôs esse suposto plano, Do Val apresentou outras versões a respeito do encontro. Inicialmente, o senador sugeriu que o então presidente havia colocado o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) à disposição para a entrega de escutas. Depois, atribuiu a fala a Daniel Silveira. Do Val também chegou a afirmar que Bolsonaro indicou concordar com a ideia, mas depois retirou a informação e disse que o ex-presidente “ouviu tudo e ficou calado”; .

O senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga obstrução de investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro.

Depoimentos de Bolsonaro

Jair Bolsonaro já depôs outras três vezes à PF desde que deixou a Presidência. Nos depoimentos anteriores, ele prestou esclarecimentos sobre a tentativa de liberação de joias doadas pelo regime saudita, avaliadas em R$ 5 milhões, foi ouvido no inquérito que apura os atos golpistas de 8 de janeiro e também foi chamado para falar sobre a suposta fraude em cartões de vacina dele, da filha e de auxiliares.