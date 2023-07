Após fala de Tarcísio, Bolsonaro posta story com governador; veja foto

Por meio de suas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou uma foto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em que fala sobre obras na BR-383, no Rio Grande do Sul, realizadas em sua gestão, quando Tarcísio era ministro da Infraestrutura.

Publicação foi feita após o chefe do Executivo paulista afirmar que sempre será "leal" a Bolsonaro. O governador disse também não ser possível "concordar em tudo", em referência aos atritos sobre apoiar ou não a reforma tributária. Esta é a primeira manifestação do ex-presidente desde o desentendimento entre os dois. Confira a postagem:

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um story no Instagram ao lado o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Reprodução / Instagram @jairmessiasbolsonaro)

Filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu em defesa do governador de São Paulo após conflitos entre bolsonaristas sobre apoiar ou não a reforma tributária.

O congressista disse que "atacar o governador, além de não ser inteligente, é uma grande injustiça". "Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de SP por lealdade a Jair Bolsonaro. Siga firme, mostrando com trabalho sua importância para SP e o Brasil", escreveu Flávio em seu perfil no Twitter na noite deste domingo (9).