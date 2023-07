'Tarcísio merecia um trato mais atencioso', defende Arthur Lira após governador ser hostilizado

Imagem do Supremo

A avaliação negativa da atuação do STF caiu, diz pesquisa. Em dezembro, era “ruim” ou “péssima” para 40%. Em junho, só a 31%.

Por melhores salários

Apesar de durar só uma hora, é de US$ 15 mi o prejuízo estimado no ato que parará, amanhã, os serviços dos analistas de comércio exterior.

Arthur Lira (J. Bosco)

"Tarcísio merecia um trato mais atencioso"

Arthur Lira, presidente da Câmara, ao comentar o fato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ter sido hostilizado durante reunião do PL, onde estava Jair Bolsonaro - após ter dado apoio à aprovação da reforma tributária pela Casa.

REFORMA

REPERCUSSÕES

O setor produtivo do Pará - nos segmentos da indústria, comércio, serviços e, especialmente, o do agronegócio -, recebeu muito bem o editorial de O Liberal, da última quinta-feira, 5, tratando das peculiaridades do projeto de reforma tributária que, nas suas entrelinhas, ameaça o Pacto Federativo brasileiro. As fontes ouvidas nas associações foram unânimes em muitos pontos, mas principalmente no que diz respeito à nova âncora fiscal, considerada problemática, pois centraliza a arrecadação absurdamente na gestão da União, transformando o Estado em ente “paternalista” e de programas sociais que eternizam a dependência infinita dos mais necessitados. Com o agravante da explosão da dívida pública no médio e longo prazo, o que levou diversos governadores a Brasília a tentativas de ponderar o que fosse possível, antes da votação da PEC da nova âncora fiscal.

HOTÉIS

OCUPAÇÃO

As suítes presidenciais e executivas de todos os hotéis, de Belém, juntos, já estão reservadas para a Cúpula da Amazônia, prevista para ser realizada na cidade no início de agosto. Nos dias 8 e 9 do mês que vem, líderes de nove países chegarão à capital paraense para o evento, tendo como meta discutir a região amazônica entre as nações que têm parte da floresta em seu território. O curioso é que as suítes foram reservadas no nome de uma única pessoa: um funcionário do governo federal, mais precisamente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (o Itamaraty).

RESERVAS

A informação foi dada pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, durante entrevista ao Grupo Liberal. “Todas as suítes presidenciais e executivas estão reservadas no nome de uma pessoa. Todas. É um funcionário de alto nível. Se fores agora em qualquer hotel, ele já bloqueou todas, é do Itamaraty”, contou à reportagem.

MAPEAMENTO

O prefeito ainda disse que o número dessas suítes é limitado em Belém, e que alguns membros do ministério estão morando na capital para fazer um mapeamento para a COP 30, em 2025.

INTERNET

ESTUDO

Turistas que frequentam a ilha do Combu, na Região Metropolitana de Belém, têm reclamado dos serviços de internet. O sinal é precário até mesmo nos restaurantes que contratam o serviço wi-fi. Em conjunto, duas operadoras estão apoiando a realização de um estudo que ainda está analisando a viabilidade de instalação de uma nova antena de telefonia móvel e de internet na ilha - uma vez que a estrutura atual não tem sido suficiente para atender à demanda, que tem crescido nos últimos anos e tende a explodir nos próximos meses.

IMPACTOS

Um dos fatores levados em conta para a escolha do local de instalação da nova antena é a avaliação dos impactos socioambientais que serão provocados a partir da construção da estrutura, que deve ter 60 metros de altura.

ILHAS

O resultado desse estudo de impactos socioambientais deve sair dentro de alguns dias. No Marajó os turistas também se ressentem da internet precária, especialmente no distrito de Joanes, no município de Salvaterra, onde fica uma das praias mais bonitas e procuradas do arquipélago. A reclamação tem sido geral desde o primeiro final de semana do verão, quando os serviços de internet móvel estavam precários ou quase inexistentes.

SINAL

Algumas operadoras dão, literalmente, sinal de vida somente em alguns pontos da praia. Os moradores apontam o ponto em que pegam uma ou outra. Para não ficarem desconectados, resta aos visitantes usar os serviços de wi-fi dos poucos restaurantes do local.

EM POUCAS LINHAS

► Piada que corre em Brasília: o Centrão é igual ao Uber, que leva qualquer um de lugar a outro, quando se paga, é claro. A diferença é que os preços variam dependendo do motorista.

► O deputado federal Celso Sabino tem condições para fazer um bom trabalho no Ministério do Turismo. E teve muito político no Pará que trabalhou - e muito - para que ele não sentasse na cadeira de ministro.

► O estádio Mangueirão ainda não está pronto: ainda falta a pista olímpica de corrida e outras pequenas coisas.

► O prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel, recebe por volta de R$ 5 milhões, pagos pelos contribuintes do município, e aplica somente R$ 2 milhões em iluminação pública. Isso é crime de desvio de função. Cabe uma investigação, pelo menos. Quem passa em frente ao hospital do prefeito de Ananindeua fica impressionado com o crescimento do estabelecimento - que ocorreu, por coincidência, com os cargos dele na política. É só coincidência.

► A orla de Salinas ficou realmente muito boa.

► A vice-governadora Hana Ghassan vai ter trabalho para organizar a COP 30. Porém, como ela gosta de trabalhar muito, o governador Helder Barbalho está tranquilo em relação à conferência. Diz o governador que, sem dúvida, “ela tem a competência necessária para esta missão”.



► Quando o texto da proposta da reforma tributária chegar ao Senado, o senador Jader Barbalho irá conversar com as mineradoras do Pará, no intuito de que verticalizem a produção. Resumindo: é preciso criar indústrias no Pará.

► O Banco da Amazônia lança na terça (11) o seu Plano Safra 2023/2024. A previsão de investimentos é de R$ 10 bilhões, para os nove Estados da Amazônia Legal, área de atuação da instituição.

► O governo do Estado anunciou que, ainda neste ano, devem ser abertos mais de 15 concursos. No primeiro semestre, foram abertas mais de 600 vagas, para Semas, Igepps, Fasepa e Hospital Ophir Loyola.