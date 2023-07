Bolsonaro já está na sede da Polícia Federal para prestar depoimento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já se encontra na sede da Polícia Federal, em Brasília, onde prestará depoimento no inquérito aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Esse inquérito investiga uma tentativa de golpe de Estado supostamente articulada pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Bolsonaro chegou à PF por volta das 13h40 e os investigadores estão apurando supostas tratativas que visavam um golpe de Estado durante uma reunião entre o ex-presidente, o senador e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Foi durante um encontro com Moraes que Marcos do Val mencionou essa reunião.

VEJA MAIS

No entanto, existem suspeitas de que o objetivo do senador fosse gravar a conversa com Moraes, buscando uma declaração do ministro admitindo ter ultrapassado, de alguma forma, "as quatro linhas da Constituição".

Caso a gravação fosse bem-sucedida, poderia ser usada como argumento para questionar o resultado das eleições de 2022, nas quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso.

Em junho, por determinação de Moraes, endereços e o gabinete de Marcos do Val foram alvos de mandados de busca e apreensão. Na época, o senador criticou a operação e negou ter cometido qualquer crime.