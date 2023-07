Governo Federal decide encerrar programa de escolas cívico-militares

O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim) foi encerrado pelo atual governo federal. A decisão conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa põe fim ao que era uma das prioridades do governo na gestão Bolsonaro.

De acordo com o documento, informado aos secretários de Educação de todo o País por meio de um ofício, haverá desmobilização do pessoal das Forças Armadas dos colégios e adoção gradual de medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo dentro da normalidade.

Criado em setembro de 2019 por meio de um decreto, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares começou a ser posto em prática no ano seguinte e estipulava transformação de escolas públicas para o modelo cívico-militar. O programa foi proposto com o objetivo de diminuir a evasão escolar e inibir casos de violência escolar a partir da disciplina militar.

O Pecim descrevia que a parte pedagógica da escola permaneceria com os educadores civis, mas a gestão administrativa da instituição seria feita por militares.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).