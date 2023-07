'Além de não ser inteligente, é uma grande injustiça', diz Flávio Bolsonaro sobre ataques a Tarcísio

Telessaúde

Serviços do Telessaúde UFPA reforçam atendimentos no Marajó. Bagre e Ponta de Pedras são hoje os mais beneficiados.



Pesquisa

O Museu Goeldi inscreve até o dia 19 de julho os interessados em concorrer a 21 vagas de bolsas de pesquisa na instituição.

Flávio Bolsonaro (J. Bosco)

"Além de não ser inteligente, é uma grande injustiça"

FLÁVIO BOLSONARO, senador (PL-RJ), sobre ataques bolsonaristas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele é criticado após apoio à reforma tributária. “[Tarcísio] foi ministro competente. Aceitou missão de candidato por lealdade a Jair”.

COMBU

SEGURANÇA

O deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos) encaminhou, ontem, ofícios ao capitão dos portos da Amazônia Oriental, Ewerton Rodrigues Calfa e, também, ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, solicitando o aumento da fiscalização dos transportes fluviais na travessia para a Ilha do Combu, na região das ilhas de Belém, especialmente durante o período de férias. O deputado argumenta que o Combu já é um importante destino turístico de Belém, mas que, nas férias, o fluxo de visitantes aumenta muito. Foi na travessia da ilha que uma pequena embarcação naufragou, no último domingo, deixando duas pessoas mortas e, entre elas, um bebê de seis meses. Até o fechamento desta edição, outras duas ainda estavam desaparecidas.

CONSELHO

CRÍTICA

Em evento feito ontem em Belém, para discutir a reforma tributária já aprovada na Câmara Federal, o titular da Secretaria de Estado da Fazenda, René Sousa Júnior, voltou a criticar a perda de autonomia dos estados, caso o texto atual seja mantido no Senado, onde ainda será analisado. “A minha maior crítica ao texto é a criação do Conselho Federativo Nacional, porque retira a autonomia dos estados. O Conselho Federativo insulta a competência dos estados”. O evento, realizado pelo Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará, teve a presença do diretor de Programa da Secretaria Extraordinária do Ministério da Fazenda Rodrigo Orair.

INFORMAIS

FRUSTRAÇÃO

Quem apostou no distrito de Mosqueiro para faturar neste veraneio ainda não viu o dinheiro no bolso. O fluxo de visitantes na ilha ainda não é o esperado e a concorrência de vendedores é alta para pouco público. Uma das razões é o grande número de informais, já que a Agência Distrital, responsável pelo cadastramento e fiscalização, licenciou mais de 300, sendo a venda de comida a maior procura.

MOVIMENTO



No calçadão do Farol, o movimento grande no segundo domingo das férias não foi o suficiente. Os vendedores estão apostando nos dois próximos finais de semana.

SEGURANÇA

ILHA



A Polícia Militar e a Guarda Municipal informaram satisfação com o balanço parcial da segurança do final de semana na ilha. As duas corporações garantem que não houve registros de ocorrências de crimes comuns à ilha nesse período, como arrombamentos e furtos de celulares. A polícia também comemora a ausência de crimes contra a vida e, também, de abuso sexual e violência doméstica.

POLICIAMENTO



A Polícia Militar está atuando com um efetivo de 130 agentes diariamente e, para garantir a paz no trânsito, as barreiras foram montadas na PA-391, de acesso para Mosqueiro, e no Portal. Os ônibus intermunicipais estão sendo fiscalizados durante todo o verão em busca de crianças desacompanhadas e para dar orientação sobre o cuidado com os pequenos, pessoas com deficiência e idosos.

PIPAS

RISCOS



As ações das Polícias Militar e Civil, especialmente aos finais de semana do mês de julho, estão voltadas para um item que pode comprometer a segurança dos veranistas: a utilização de linhas enceradas, especialmente com a chamada linha chilena, por quem quer brincar de empinar pipa ou papagaio nas praias do Estado. Neste fim de semana, a Operação “Tolerância Zero” apreendeu, somente na praia do Atalaia, em Salinas, e no distrito de Mosqueiro, em Belém, mais de 30 rolos deste tipo de material, o que é proibido por lei em vigor desde o ano passado, por conta do alto potencial para causar acidentes graves. A fiscalização ocorre nas 90 localidades que receberam reforço da Operação Verão 2023. A medida visa prevenir os constantes acidentes com pedestres, condutores de motocicletas e ciclistas.

CUPUAÇUZEIRO

CORREÇÃO



Em relação à reportagem “Ciência é a chave para combater pragas e doenças em plantações”, publicada no Liberal Amazon de domingo (9), a Embrapa informa que não houve casos de monilíase no cupuaçuzeiro” como informado na publicação. Em nota, enviada à redação, a Embrapa esclarece que, no Brasil, a doença entrou pelo Acre e foi relatada no município de Tabatinga, no Amazonas; porém, está contida por barreiras de fiscalização das Agências de Defesa Fitossanitária e não foram detectados mais casos.

EM POUCAS LINHAS

► A ação da Guarda Municipal de Belém no domingo, em Mosqueiro, com micro-ônibus com 13 câmeras de monitoramento eletrônico na área do caramanchão do Chapéu Virado, vai se repetir até o final do verão. O inspetor Wesley Miranda, que há 22 anos atua na Operação Verão em Mosqueiro, informou que as câmeras dão conta de cobrir os pontos críticos da bucólica.

► A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) nomeou o advogado Braz Mello, que tem experiência em causas de repercussão coletiva, para assumir a procuradoria geral da autarquia.

► Com a fuga dos paraenses para os balneários, órgãos públicos resolveram facilitar a vida dos veranistas e estão oferecendo serviços nos locais mais procurados. Esse é o caso do Departamento Estadual de Trânsito que está possibilitando que os veículos irregulares identificados pela fiscalização do órgão possam ser regularizados em municípios como Santa Bárbara e Salinópolis. Nesses locais, os veranistas podem ter acesso a serviços de licenciamento anual e anos anteriores, baixa de gravame, impressão de boletos, transferência de propriedade e jurisdição e vistoria veicular, entre outros.

► E tem sido grande a demanda pela emissão de carteira de identidade, que começou a ser oferecida no sábado (8) no Centro Integrado de Comando e Controle instalado na Praia do Atalaia, em Salinópolis. No local também está sendo emitido o Título de Eleitor pelo Tribunal Regional Eleitoral, com uma equipe instalada em um ônibus estacionado no Atalho da Sofia, ao lado do Centro, onde também está sendo feita a regularização do título e alistamento militar.

► Depois de ter apresentado projeto de lei para ser instituído um programa nacional em benefício a profissionais a partir de 50 anos no mercado de trabalho, faixa etária segundo a qual o etarismo passa a ser mais forte contra trabalhadores com mais vivência, o deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) protocolou outra proposição que prevê benefícios fiscais para empresas que tenham no seu quadro de empregados pessoas com mais de 60 anos de idade.