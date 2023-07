Eduardo Bolsonaro lança kit festa em homenagem ao ex-presidente

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aproveitou seu aniversário de 39 anos para lançar um kit festa em homenagem a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O produto temático está disponível por R$ 149,90.

A loja foi criada por Eduardo em fevereiro deste ano e tem sido alvo de críticas desde seu lançamento. Além do kit festa, a "Bolsonaro Store" vende calendários, canecas, caderno, adesivos e tábuas de carne. Todos os produtos exibem o nome do ex-presidente, sua silhueta e bordões.

O kit para aniversário inclui um painel com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhado da frase "Hoje é dia de festa, taokey?". Topo de bolo, chapéus e porta-doces também estão inclusos no valor. "Beijinho do mito" e "#eutocomBolsonaro" estão estampados em diversos itens.

O parlamentar celebrou seu aniversário no último sábado (8) em sua residência em Brasília. A festa contou com a presença de seu pai e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No ano passado, Eduardo Bolsonaro comemorou seu aniversário com um bolo que reproduzia a imagem de uma arma calibre 38, arma conhecida como "três oitão". A decoração tinha detalhes com munições e pentes de armas, tudo confeitado pela doceira Maria Amélia, casada com Ronaldo Dias Gonçalves, participante dos atos golpistas de dia 8 de janeiro. O bolo deste ano também foi encomendado com a doceira.

Bolo de do aniversário de 38 anos do parlamentar era em formato de arma. (Reprodução/Instagram)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)