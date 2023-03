'Hétero Top': Documentos apontam suposto envolvimento do acusado com tráfico de drogas e ameaças

Documentos públicos que podem ser consultados no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) apontam que, além da divulgação de vídeos íntimos de mulheres nas redes sociais, Maurício César Mendes Rocha Filho, o “Hétero Top”, 25 anos, tem longo histórico de agressividade, ameaças contra pessoas da própria família e até um suposto envolvimento com tráfico de drogas, como a madrasta do rapaz relatou à Polícia Civil, em janeiro de 2021. “Posta que reside no endereço da declarante, inclusive para cobrança de tráfico de drogas”. É o que consta em boletim de ocorrência, registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

VEJA MAIS

Outro documento analisado pela Redação Integrada de O Liberal declina para o fato de que a mulher também acusou o “Hétero Top” de mostrar pornografia para os filhos menores de idade. Recentemente, a Polícia Civil do Pará cumpriu novo mandado de prisão contra Maurício pelo crime de estupro de vulnerável.

Ainda conforme os documentos disponíveis no site do TJ-PA, as tias do rapaz chegaram a denunciá-lo pelos comportamentos violentos e acabaram sendo ameaçadas pelo pai do rapaz, Maurício César Mendes Rocha. Uma das tias também apresentou às autoridades policiais print de uma publicação feita pelo sobrinho, na qual ele expõe a namorada nua em uma piscina.

Maurício Filho está preso desde dezembro do ano passado, na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará. Ele é acusado de vazar vídeos íntimos de mulheres, entre elas a influenciadora digital Luma Bonny, de 23 anos. O crime ocorreu em 6 de novembro de 2022. Dois dias depois, Luma se jogou do sétimo andar de um prédio localizado no centro de Belém. A expectativa da família da jovem é de que o acusado seja julgado ainda neste primeiro semestre.

Um dos episódios que constam na extensa ficha criminal de Maurício ocorreu em 2021, no sítio localizado na avenida Augusto Montenegro, bairro do Tenoné, em Belém, e que pertence ao avô paterno do rapaz. Nas páginas documentais analisadas pela reportagem, foi relatado que Maurício arrombou o local para levar a namorada. Uma das tias, responsáveis pelo espaço enquanto o avô de Maurício estava acamado em decorrência da covid-19, foi comunicada sobre o ocorrido e se deslocou para o sítio, onde repreendeu o acusado.

Maurício Filho arrombou o sítio da família, para onde levou uma namorada. No local, o rapaz fotografou a moça nua em uma piscina e publicou nas redes sociais. (Reprodução)

A partir disso, a mulher passou a ser ameaçada tanto pelo sobrinho quanto pelo próprio irmão, pai de Maurício. Nas redes sociais, o “Hétero Top” fazia questão de exibir conteúdos íntimos de mulheres com as quais se relacionava, bem como o lado agressivo e ameaçador. Conforme os documentos, no dia da confusão no sítio, Maurício chegou a compartilhar uma foto da namorada. A jovem aparece nua em uma piscina com o rosto virado.

Noutra publicação, Maurício se dirige à tia responsável pelo sítio: “Cheguei para acabar com a paz” e “Mete a cara pra ver quantos olhos roxos e quantos dentes tu vai perder”, escreveu o acusado, ao se mostrar em uma foto de frente para o espelho.

Na mesma época, o “Hétero Top” publicou nova imagem, na qual escreveu: “No sítio da discórdia, sempre rindo, porque nem mesmo velhos abutres apagarão o meu brilho. Se tu não me conheces, mano, nem te envolve”.

Em postagem nas redes sociais, Maurício Filho debochava e tentava intimidar a própria tia. (Reprodução)

Maurício Filho ameaçou a madrasta com faca

Também através das redes sociais, o “Hétero Top” ameaçou a madrasta, publicando vídeos nos quais mandava a mulher denunciá-lo, em tom de deboche. Em uma dessas gravações, Maurício surgiu com uma faca em mãos, o que consta em boletim de ocorrência registrado, em janeiro de 2021, pela madrasta na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). O documento traz ainda a denúncia de que o acusado dizia que ia “encher a declarante de porradas”.

“Maurício é perigoso, de comportamento inconsequente e que teme por sua integridade e de seus filhos pequenos, ressaltando que o relatado (Maurício) já mostrou pornografia para seu filho menor”, declarou a madrasta do rapaz à época. Em outro documento consultado pela reportagem, também de janeiro de 2021, a madrasta de Maurício acrescentou à polícia que o enteado “posta que reside no endereço da declarante, inclusive para cobrança de tráfico de drogas”.

Estupro de vulnerável

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) estiveram na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), no dia 9 de março deste ano, para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra Maurício pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a delegada Ana Paula Chaves, que preside o inquérito policial, em dezembro de 2022, uma vítima procurou a Delegacia da Mulher de Belém após a prisão do agressor por envolvimento na morte da influenciadora Luma Bonny. “Durante atendimento na unidade especializada, a vítima informou que havia sido abusada sexualmente pelo suspeito. Com a realização de perícias, ficou comprovado que a vítima teve sérios ferimentos em decorrência do ato sexual”, contou a delegada.

“Nos relatos, o suspeito agia agressivamente, chegando a praticar violência física, além de ter um comportamento manipulador e que ameaçava publicar vídeos e fotos íntimas das vítimas se elas não fizessem o que ele queria, forçando suas vítimas a usarem drogas”, complementou a delegada Ana Paula Chaves.