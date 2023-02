'Hétero Top': MPPA deve apresentar parecer sobre defesa do acusado na próxima semana, diz advogado

O Ministério Público do Pará (MPPA) pode apresentar, já na próxima semana, o seu parecer sobre a defesa de Maurício César Mendes Rocha Filho, o 'Hétero Top', acusado de vazar vídeo íntimo da influenciadora digital Luma Bony, 23, que tirou a própria vida em novembro do ano passado, após o ocorrido. A estimativa é do advogado de defesa da família Bony, o criminalista Filipe Silveira.

Silveira comenta que o MPPA já ofereceu denúncia contra Maurício Filho e que o acusado foi citado para apresentar defesa. A denúncia o acusa por ter publicado e divulgado vídeo "contendo cena de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima".

A defesa já foi feita, incluindo também um pedido de revogação da prisão preventiva, porém, o pedido não foi acatado pelo judiciário. "O próximo passo é o MPPA apresentar parecer sobre a defesa apresentada e pedir o prosseguimento da instrução processual", informa o advogado. Ele acredita que esta etapa do processo pode acontecer já na próxima semana.

Após o parecer da defesa, o juiz poderá marcar uma audiência para ouvir testemunhas de acusação e defesa e, depois, as alegações finais, para só então chegar à sentença.

O 'Hétero Top', como se autointitulava Maurício nas redes sociais, está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e se encontra na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém.

Relembre o caso

O crime praticado por Maurício contra Luma ocorreu em 6 de novembro de 2022. Dois dias depois do vazamento do conteúdo íntimo, a jovem foi encontrada morta. Após descobrir que Luma havia conhecido Maurício pouco antes da tragédia, a família da influenciadora decidiu levar o caso para a Justiça.

Para a família de Luma, Maurício é o principal responsável pela morte dela. Os familiares dizem que o rapaz embebedou, drogou, abusou e filmou a influenciadora, que estava desacordada, em seguida publicou o vídeo na própria rede social, em um perfil antigo.

Maurício teria exigido dinheiro da vítima fazendo chantagem para não enviar o vídeo ao pai dela, conforme conta o próprio genitor, o empresário Bony Monteiro. O rapaz não recebeu a quantia que estaria pedindo e, então, vazou a gravação.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Liberal, o advogado da família Bony, Filipe Silveira, afirmou que a denúncia de outras mulheres que também relataram violência praticada por Maurício Filho contribui para que a Justiça entenda a periculosidade do suspeito - uma das razões pelas quais foi deferida a prisão cautelar e nenhum pedido de habeas corpus foi acatado até hoje.

Maurício Filho foi preso dia 9 de dezembro de 2022 durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará.