​‘Hétero Top’: Maurício Filho poderá ser julgado ainda neste primeiro semestre​, espera defesa​

Maurício César Mendes Rocha Filho, de 25 anos, poderá ser levado a julgamento ainda neste primeiro semestre. É o que espera a defesa da família da influenciadora digital Luma Bony, de 23 anos, vítima do acusado que tirou a própria vida depois de ter um vídeo íntimo vazado pelo rapaz, que já foi denunciado pelo Ministério Público do Pará (MPPA). O “Hétero Top”, como ele se autointitulava nas redes sociais, permanece preso na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará.

As investigações acerca do caso foram concluídas pela Polícia Civil em 16 de dezembro do ano passado. O advogado criminalista Filipe Silveira, que atua na defesa da família Bony, afirma que pelo menos sete pessoas se apresentaram à polícia para formalizar denúncia contra o acusado.

“Os próximos passos do processo são a apresentação de defesa do Maurício, a análise da defesa pelo juiz, designação de audiência de instrução e julgamento, apresentação de memoriais finais e sentença. Como se trata de um caso de réu preso, o processo deve tramitar mais rápido”, explica Silveira.​​

Ainda segundo ele, “a expectativa é que, ainda neste primeiro semestre, se tudo ocorrer dentro do esperado, já se tenha uma sentença do juiz sobre o caso”.

“A família, por sua vez, se apresentou e pediu investigação sobre o fato. A família tem se baseado nas provas que foram produzidas pela polícia e pelo próprio investigado, pelos vídeos que foram disponibilizados. A expectativa da família é que seja feita a Justiça, que se encontre a responsabilidade do Maurício, respeitando a legalidade do processo”, reforça Silveira.

Relembre o caso

O crime praticado por Maurício contra Luma ocorreu em 6 de novembro de 2022. Dois dias depois do vazamento do conteúdo íntimo, a jovem foi encontrada morta. Desde dezembro passado, o acusado está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e se encontra na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém.

Para a família de Luma, Maurício é o principal responsável pela morte dela. Os familiares dizem que o rapaz embebedou, drogou, abusou e filmou a influenciadora, que estava desacordada, em seguida publicou o vídeo na própria rede social, em um perfil antigo.

Maurício teria exigido dinheiro da vítima fazendo chantagem para não enviar o vídeo ao pai dela, conforme conta o próprio genitor, o empresário Bony Monteiro. O rapaz não recebeu a quantia que estaria pedindo e, então, vazou a gravação.