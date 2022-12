'Hétero top': vaza áudio de Maurício Filho flertando com mulher após a morte de Luma Bony

Um suposto áudio de Maurício César Mendes Rocha Filho, 25 anos, preso suspeito de expor vídeos íntimos com mulheres sem autorização, vazou nas redes sociais esta semana, inicialmente por meio de publicação da comunicadora Bruna Lorrane e, em seguida, publicado no perfil Belém Trânsito. Na gravação, o suspeito flerta com alguém e diz que precisa contar algo por ligação à pessoa. Segundo a comunicadora, o áudio vazado é de algum momento após a morte de Luma Bony, uma das vítimas de exposição de Maurício.

"Quando puder me liga, preciso falar contigo, contar algumas coisas, porque eu estava daquele jeito, naquele dia", começa a fala de Bruno no áudio cuja destinatária não é conhecida. Em seguida, ele começa a falar sobre a aparência de alguma mulher e suas preferências.

"(...) Só um pouco mais morena do que na foto. É gata, é gata, gostei do material. Mas de corpo, tu é muito alta, é baixinha? Eu gosto é de mulher assim, natural, esse negócio de mulher muito cheia de maquiagem, cabelo falso, cabelo de defunto, boca de linguiça - esse negócio não é pra mim não. Se não, é o mesmo que pegar uma boneca. Se for para pegar uma boneca, no Mercado Livre é mais barato", comenta.

Confira a gravação na íntegra:

