​‘Hétero Top’ e dono da lancha, do caso Yasmin, dividem o mesmo presídio

Maurício César Mendes Rocha Filho, 25 anos, e Lucas Magalhães de Souza, 28 anos, estão presos no mesmo presídio, porém em blocos diferentes da Cadeia Pública para Jovens e Adultos (CPJA), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel. Os dois jovens estão presos preventivamente, isto é, por tempo indeterminado. Maurício, o “Hétero Top”, acusado de vazar vídeos íntimos da influenciadora Luma Bony, ocupa uma cela no bloco E. Lucas, dono da lancha onde estava a também influenciadora Yasmin Cavaleiro de Macêdo, está no bloco F do estabelecimento prisional.



No processo que investigou a morte de Yasmin, Lucas foi preso no dia 3 de novembro passado, acusado pelos crimes de homicídio por dolo eventual, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O inquérito já foi concluído e remetido à Justiça. Lucas Magalhães já teve o pedido de soltura negado pela juíza Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A magistrada também marcou para o dia 17 de janeiro de 2023 a audiência de instrução e julgamento do réu.

Quem é o “hétero top” Maurício Filho?

​​Maurício Filho está preso desde o último dia 9 e também já teve um pedido de soltura negado pela Justiça Paraense. Ele é acusado de vazar um vídeo íntimo da influenciadora Luma Bony. Segundo a família da jovem, o acusado teria embebedado, drogado, abusado e filmado Luma, que estava desacordada. Os parentes afirmam ainda que ele é responsável pela morte da influenciadora.



Maurício publicou o vídeo íntimo em sua antiga rede social, no dia 6 de novembro. Dois dias depois, Luma foi encontrada morta ao cair do sétimo andar de um prédio no centro de Belém. O “Hétero Top” teria exigido dinheiro para não compartilhar a gravação da influenciadora.