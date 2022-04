Caso Yasmin: 'Espero que alguma verdade apareça', diz mãe da influencer

A reconstituição dos fatos que levaram à morte da influenciadora digital e universitária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, que começa nesta terça-feira (12), já estava sendo aguardada pela família da jovem há pelo menos dois meses. A expectativa da mãe dela, Eliente Fontes, é de que as autoridades consigam apontar as contradições existentes no curso do processo e cheguem à verdade do que ocorreu na noite de 12 de dezembro de 2021.

"Eu espero que alguma verdade apareça, que alguém confesse alguma coisa do que aconteceu. O que esperamos é que os culpados paguem, sejam presos. E a gente tá com muita expectativa, eu estou muito ansiosa por isso, por isso que fizemos aquela manifestação pedindo a reconstituição. Só que os peritos estavam verificando o melhor dia no calendário, que não chovesse, que tivesse lua, que a maré estivesse do mesmo jeito que estava. Mas graças a Deus vai acontecer amanhã e depois", disse Eliene Fontes com exclusividade à reportagem de O Liberal.

Para o advogado da família, Dr. Luiz Araújo, a expectativa é de que, após a reprodução simulada, a autoridade policial consiga chegar a uma conclusão e encerre o caso. "Essa é uma prova imprescindível a ser produzida para que as autoridades elucidem esse caso, trazendo conforto para a família. Tudo que a família quer é justiça. A família não quer vingança. É a produção da prova de forma lícita, legal, dentro dos parâmetros jurídicos que a lei permite, e no nosso entendimento é o que está sendo feito pela Polícia Civil do Pará.

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na embarcação.