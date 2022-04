Caso Yasmin: reconstituição da morte da influencer começa nesta terça-feira (12/03)

Nesta terça-feira (12), dia em que a morte da influenciadora digital e universitária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo completa quatro meses, vai ocorrer um dos momentos mais aguardados por todas as partes envolvidas: a reprodução simulada — também conhecida como reconstituição — dos fatos. Testemunhas e suspeitos devem fornecer detalhes de tudo o que aconteceu naquela noite de 12 de dezembro de 2021, junto às autoridades, em uma marina localizada em Ananindeua. Isso deve ajudar a investigação e pôr fim a algumas contradições que apareceram no curso do processo.

A reprodução simulada dos fatos que levaram à morte de Yasmin deve começar logo nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h, e ser concluída em dois dias. A marina escolhida como cenário não foi a mesma onde o caso aconteceu, mas sim uma outra, no bairro do Curuçambá. O trabalho de reconstituição estava previsto para ser realizado no mês de janeiro, mas a Polícia Científica do Pará (PCP) postergou o prazo por mais de dois meses, o que motivou um protesto dos familiares e amigos da jovem pedindo celeridade na resolução do caso, no dia 20 de março.

O advogado da família de Yasmin Macêdo, Luiz Araújo, explica que a reprodução simulada dos fatos está prevista no artigo 7º do Código de Processo Penal (CPP). "Ela visa, de forma científica, esclarecer qualquer dúvida da autoridade policial no curso das investigações. A reprodução é realizada pela Polícia Científica do Pará (CPP), que vai comandar toda a perícia. Sendo que vários órgãos vão trabalhar de maneira colaborativa, como o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Marinha de Guerra, que vai delimitar os espaços aéreo e náutico para que nenhuma outra embarcação não autorizada se aproxima da área onde vai ser feita a dinâmica", afirmou. Luiz Araújo também explica que as testemunhas vão se apresentar em horários específicos, por grupos.

"Pela nossa experiência, a gente acredita que, no primeiro momento, todas as testemunhas sejam ouvidas pelos peritos no local. Após essas oitivas, os peritos vão conduzi-las individualmente para que demonstrem, no local do fato, de que forma ocorreram aqueles fatos narrados. Após essa narrativa, os peritos vão trabalhar com atrizes e atores, que vão simular toda essa dinâmica, e a partir daí, passam a fazer a análise científica da narrativa, e vão utilizar metodologias científicas para produzir o laudo final, onde vai ser possível dizer se esses fatos são falsos ou se condizem com a realidade", disse o advogado.

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na embarcação.